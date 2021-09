Ligora, Monteforte prima del match con il Saluzzo: "Attenzione a Testardi"

Domenica l’esordio casalingo in campionato per il Ligorna, pronto a sfidare il Saluzzo. Una partita che i Biancoblù affronteranno dopo i tre punti strappati alla prima di Serie D a Fossano. Un successo importante per iniziare al meglio la stagione da neopromossa e soprattutto il modo migliore per cancellare la sconfitta in Coppa Italia contro il Vado.

Le parole di Monteforte prima di Ligorna-Saluzzo

Il tecncio dei genovesi Monteforte affronta così i temi legati alla partita: “Conosciamo il Saluzzo, difende in tanti uomini ed è una squadra pericolosa quando riparte. Davanti hanno Testardi, ex Sampdoria, che conosciamo e che è il loro punto di riferimento offensivo. Noi vogliamo avere la palla tra i piedi ma dovremo stare molto attenti”.

Un bomber di altissimo livello che proprio in blucerchiato aveva anche assaggiato la Serie A e una squadra che sa come far male in ripartenza, per il Ligorna non sarà quindi facile. La squadra però è pronta secondo l’allenatore: “Ho visto bene i ragazzi in settimana. C’è stata grande intensità in allenamento e ho la fortuna di allenare questo gruppo di ragazzi intelligenti con un alto livello tecnico e grandi qualità caratteriali. Sono convinto che possiamo fare una grande prestazione”.