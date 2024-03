Ligorna in festa, Miracoli arriva a quota 100

Quando è arrivato è stato presentato come la ciliegina sulla torta del mercato del Ligorna, l'uomo in più, il giocatore di categoria superiore che doveva trascinare la squadra. Tutto però andava dimostrato sul campo e il bomber, al suo primo anno nella società genovese, sta persino andando oltre le attese. La doppietta di ieri che ha permesso alla formazione di stendere l'Alba lo ha proiettato in cima alla classifica dei cannonieri del girone A di Serie D con 15 reti, come Musso del Bra e Ponsat del Chisola.

Miracoli (31 anni), dopo gli inizi nel settore giovanile del Genoa, ha vestito tante maglie importanti come quella del Brescia, oppure quella del Como. Una carriera lunga con il gol come filo conduttore e i due di ieri gli hanno permesso di arrivare a quota 100 in carriera. "Quota 100 goal era uno dei miei obiettivi per questa stagione ma sono ancora più contento quando le mie reti permettono alla squadra di vincere" dice l'attaccante che è il trascinatore della squadra ora a sole due lunghezze dai play off.