Ligorna, colpo grosso a Varese

Colpo del Ligorna nel Girone A di Serie D. Biancazzurri capaci di espugnare lo Stadio Ossola contro il Città di Varese in una sfida Playoff decisa dal calcio di rigore di Miracoli nel secondo tempo. Tre punti dal grande peso specifico nella corsa alla Post Season.

Nella prima fase regna l’equilibrio. La prima occasione è di marca varesina, quando al 16' si libera Banfi, il quale calcia di collo esterno ma la sfera finisce alta. Ancora l’attaccante varesino al volo al 22' ma il pallone termina la sua corsa ancora sopra la traversa. Al 27' il Ligorna protesta un presunto tocco di mano in area ma il fischietto lascia proseguire. Al 30' si fa vivo il Ligorna con il colpo di testa di Rimondo innescato dalla catena di sinistra biancazzurra, ma la sfera termina a lato. Al 40' cross dalla destra e avvitamento di testa di Banfi, con Corci che respinge in controllo sopra la traversa in calcio d’angolo. Al 45' è ancora Banfi a provarci, con il mancino che però svirgola alla destra di Corci, senza pericoli. Si va così a riposo a reti inviolate.

Nel secondo tempo, più precisamente al 63', a sbloccare la sfida sono i Biancazzurri. Calcio di rigore comandato dall’arbitro per un tocco di mano in area e penalty affidato a Miracoli, il quale spiazza il portiere e porta in vantaggio i suoi. Al 71' reagiscono i varesini con la conclusione di Musumeci che scheggia il palo alla destra di Corci. Al 72' clamorosa occasione per il Ligorna, con Manno e Miracoli che colpiscono due legni nell’arco di pochi secondi, con il punteggio che rimane così sullo 0-1 per i ligornini. Al 77' l’urlo dell’Ossola viene strozzato dall’annullamento della rete di Molinari per fuorigioco. Ultima occasione in extremis per il Varese con la conclusione di Mandelli da fuori al 94’, respinta però da Corci. Questa è l’ultima occasione della sfida: blitz all’Ossola per il Ligorna.

Varese-Ligorna 0-1, il tabellino

CITTÀ DI VARESE vs LIGORNA 0-1 (0-0)

RETI: 63' Miracoli (rig)

CITTÀ DI VARESE: Ferrari; Pisan (70' Liberati), Cottarelli, Molinari, Benacquista; Palazzolo, Zazzi (84' Mandelli), Malinverno; Stampi; Banfi, Di Maira (61' Musumeci). A disp: Cassano, Furlan, Settimo, Ortelli, Bernacchi, Colombo. Mister: Cotta.

LIGORNA: Corci; Dellepiane, Scannapieco, Danovaro; Tassotti, Squarzoni, Manuzzi, Licco (74' Murgia), Tussellino (26' Rimondo); Manno (74' Cattaneo), Miracoli. A disposizione: Sanfilippo, Botta, Mangiaracina, Arbocò, Tancredi, Gomes de Pina. Mister: Lunardon.

ARBITRO: Testai di Catania