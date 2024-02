Si ferma la lunga corsa del Ligorna

Dopo 14 risultati utili di fila e tre vittorie consecutive, si ferma la marcia del Ligorna in Serie D con la sconfitta interna 3-2 contro l'Asti. Sfida vibrante in cui succede tutto nel primo tempo con i genovesi travolti dal ciclone Favale

La partita comincia sotto il segno del Ligorna, con la rete su inserimento da parte di Squarzoni, abile a superare il portiere con un morbido pallonetto su splendido assist con il contagiri da parte di Cattaneo e a portare in vantaggio i suoi. Passa un solo minuto è l’Asti trova il pari. Rinvio sfortunato da parte di Corci, con Favale che cattura il pallone e supera l’estremo difensore di giustezza. Al 13' lo score cambia ancora con la rete direttamente su calcio d’angolo da parte dello stesso Favale, che porta in vantaggio gli astigiani in una partita ricca di colpi di scena. Al 20' ancora Asti con il tiro di Toma, parato però da Corci. Un minuto più tardi è Bacigalupo a provarci con il mancino rasoterra che però termina a lato. Al 24' l’Asti trova la rete del 1-3 in contropiede: Favale si invola in area e batte Corci di giustezza con il mancino. Al 26' è Tussellino a provarci di collo esterno ma la palla finisce in calcio d’angolo, mentre al 32' è Bacigalupo a colpire di testa su assist da destra di Tassotti ma la palla termina alta. Al 41' la quinta rete del primo tempo, con Capitan Scannapieco che scarica un bolide da fuori area che il portiere non riesce a respingere: rete del 2-3 per i Biancazzurri, che accorciano. Al 43' l’ultima occasione della prima frazione con la botta di Squarzoni di collo esterno che termina di poco sopra la traversa. Si va così a riposo sul risultato di 2-3.

Il secondo tempo si apre con il tentativo di Miracoli di testa su cross da sinistra di Tassotti, ma la sfera non impensierisce Brustolin. Al 64' i Biancazzurri protestano per un presunto tocco di mano in area astigiana ma il fischietto lascia proseguire. Rivediamo le immagini. All'83' è Catteano a provarci a giro ma la sfera termina a lato. Doppia conclusione di testa di Gomes negli ultimi minuti, alle quali risponde Brustolin con due parate plastiche che salvano il risultato, che non cambia fino alla fine della sfida. Gioco partita e incontro all’Asti.

Questo il commento di Mister Lunardon: «Siamo partiti molto bene. C’era un bel un bello spirito, come al solito del resto, che è rimasto per tutti e novanta i minuti. Se devo dirla proprio nuda e cruda, meglio fare tutti gli errori in una partita che dilazionarli in più partite, quindi archiviamo. Potevamo sì perdere ma il rammarico più grosso è averlo fatto in casa davanti alla nostra gente. Per il resto bisogna fare i complimenti ai ragazzi perché sotto 1-3 probabilmente tanti ci davano per un po' per spacciati. E invece no, abbiamo fatto un goal e siamo andati al secondo tempo sul 2-3. Abbiamo avuto il pallino del gioco e Abbiamo creato tante situazioni per far gol. Peccato, c’è rammarico. Stiamo rosicando onestamente».

SERIE D | GIRONE A

LIGORNA vs ASTI 2-3 (2-3)

RETI: 2' Squarzoni, 3' Favale, 12' Favale, 23' Favale, 40' Scannapieco

LIGORNA: Corci, Squarzoni (67' st Danovaro), Scannapieco, Bacigalupo (77' st Gomes), Miracoli, Tussellino, Cattaneo, Dellepiane, Tassotti (77' Rimondo), Tancredi (67' Licco), Manuzzi. A disposizione: Sanfilippo, Danovaro, Lurani, Traverso, Rimondo, Licco, Mangiaricina, Arbocò, Gomes. Mister: Lunardon.

ASTI: Brustolin, Meloni, Darini, Gjura, Toma, Valenti, (85' Plado) Picone 6, Giacchino (67' Mazzucco), Nobile (77' Ghiardelli), Azizi, Favale (77' Filipi). A disposizione: Dosio. Padovan., Soew, Plaso, Chianese, Filipoi, Paolin, Ghiardelli, Mazzucco. Mister: Sesia.

ARBITRO: Comito di Messina