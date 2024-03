Il Ligorna espugna Alba con super Miracoli

Seconda vittoria consecutiva in Serie D per il Ligorna di Mister Lunardon. La doppietta di Miracoli regala ai Biancazzurri il secondo blitz consecutivo dopo quello di Varese, superando questa volta l’Alba allo Stadio Manzo.

Al 5' prima occasione della sfida con il Yanken che si invola ma Corci respinge basso e salva la porta. Dopo un minuto, al 6', sono invece i Biancazzurri a colpire con la rete di Miracoli, di destro dal cuore dell’area. Vantaggio per i ligornini, a segno con il loro bomber. Al 19' ancora Miracoli con il mancino da fuori ma il portiere blocca abbastanza agilmente. Al 21' arriva il raddoppio dei genovesi, sempre con il bomber ex Genoa, il quale scatta sul filo del fuorigioco, entra in area e batte per la seconda volta il portiere. Raddoppio ligornino in Piemonte, con festa sotto il settore biancazzurro, e centesima rete della carriera di Miracoli. Non accade più nulla fino al 45'. Quando la sfida sembra infatti indirizzata verso lo 0-2 ci pensa Giraudo ad accorciare sotto porta, battendo Curci dal cuore dell’area. Si va così a riposo sul risultato di 1-2.

Si riparte e al 50' il Ligorna rischia il tris con la botta di collo esterno di Licco su assist da sinistra di Rimondo, ma la palla termina alta. Al 67' ancora Licco, il quale sfrutta una disattenzione difensiva e per poco non segna la rete dell’1-3. Al 76' si fa vivo l’Alba con la conclusione velleitaria di Giraudo, che però termina alta sopra Corci. Al 90' è invece Paolo Scannapieco a involarsi box-to-box, con la sua conclusione che viene però respinta dall’estremo difensore. Questa è l’ultima occasione della sfida