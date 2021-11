Il Ligorna scaccia la crisi: battuto l’Imperia

Tre punti per allontanare la crisi e tornare a muovere la classifica, il Ligorna dopo sette gare di fila senza vittorie, con cinque sconfitte e due pareggi, torna a vincere nel derby contro l’Imperia. La sfida finisce 2-1 e i genovesi salgono a undici punti appena fuori dalla zona caldissima della classifica.

Ligorna-Imperia: la cronaca della gara

La gara si decide tutta in un primo tempo scopiettante. I padroni di casa partono fortissimo, ci provano due volte con Gomes e al 12’ passano meritatamente. Donaggio colpisce la barriera su punizione, arriva Bacigalupo che insacca il vantaggio. L’Imperia però non ci sta e si riversa subito in attacco portando due conclusioni di poco fuori dalla porta di Atzori. Un forcing che al 24' porta al pari: calcio d’angolo e Mara è il più lesto di tutti a infilare la porta dei genovesi. Le emozioni della prima frazione non sono però ancora finite, è il 35’ quando il Ligorna torna avanti: Raja scappa a destra e mette in mezzo dove Brunozzi non sbaglia il colpo del raddoppio.

Nall ripresa ci si apetta la reazione dell’Imperia, ma il Ligorna tiene bene il campo e punge anche in alcune occasioni. Le più importanti sono il tiro di poco alto di Donaggio e il cross di Calcagno su cui Bacigalupo non arriva per un soffio.

Finisce così 2-1 per il Ligorna che scaccia la crisi e riparte sperando di aver spinto via il periodo difficile. Gli uomini di Monteforte, dopo le prime due vittorie in fila, hanno sbandato, ma come ha più volte dichiarato il mister le prestazioni, in molte occasioni, sono state incoraggianti, oggi sono arrivati anche i punti utili per migliorare la classifica. Domenica prossima altra sfida importante per il Bra che ha 13 punti e arriva da tre sconfitte di fila.