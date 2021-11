Ligorna, sfida all’Imperia per scacciare la crisi

Noventa minuti per invertire la rotta, ritrovare il sorriso e magari uscire dalla zona rossa in classifica. Domenica alle 14,30 il Ligorna ha bisogno di tre punti contro l’Imperia per scacciare i venti dellla crisi che spirano forte sui genovesi.

Ligorna, la sfida all’Imperia per rialzarsi

La squadra di Monteforte, dopo un grande inizio di stagione con le due vittoria in fila con Saluzzo e Fossano con punti pesanti conquistati in quelli che sono a tutti gli effetti due scontri diretti, si è poi fermata. Sette le giornate senza successi con cinque sconfitte e due soli pareggi.

Il trend va invertito subito perché la classifica oggi racconta che i biancoblu sono diciasettesimi con 8 punti, sopra solo a Saluzzo, Fossano e Rg Ticino. La neopromossa non ha dato segnali incoraggianti nelle ultime due gare con sconfitte 4-0 e 2-0 con Città di Varese e Borgosesia.

La prossima tappa della Serie D del Ligorna sarà quindi contro l’Imperia, partita casalinga contro uno squadra che ha undici punti in classiffica ed è al centro della graduatoria. I liguri viaggiano a corrente alternata con due vittorie nelle ultime tre gare arrivate dopo quattro gare senza successi. Lontano da casa l’Imperia sembra fare molta fatica, tra le mura amiche ha conquistato nove punti, terzo miglior risultato nel girone A di Serie D, in trasferta sono arrivati solo due punti con due pareggi, con Asti e Gozzano, e due sconfitte con Chieri e Derthona. Domenica alle 14,30 scocca già l’ora della verità per il Ligorna che deve tornare al successo per rialzarsi.