Ligorna, Monteforte: “Momento difficile per i risultati, non per le prestazioni”

Il Ligorna ieri pomeriggio ha perso in casa 2-0 contro il Borgosesia. E’ la sesta gara in Serie D senza vittorie per i genovesi che avevano iniziato alla grande il campionato con due successi in fila. La situazione non è delle migliori, ma dalla partita di ieri il tecnico Monteforte ha avuto buoni spunti. C’è stata infatti tanta sfortuna nel ko del Ligorna.

Monteforte commenta Ligorna-Borgosesia 0-2

E’lo stesso Monteforte il giorno dopo a rammaricarsi per quello che è successo in campo: “La nostra è stata un'ottima prestazione in cui nel primo tempo abbiamo tirato in porta sei-sette volte, tre o quattro nel secondo, senza però riuscire a segnare. Ci sono state situazioni da gol e in più abbiamo concesso poco”.

La sconftta è arrivata per due episodi: “Alla prima occasione in cui gli avversari sono arrivati in area di rigore c’è stata l’occasione del penalty concesso dall’arbitro. Nel secondo tempo invece è arrivato il contropeide che gli ha permesso di raddoppiare. Ci dispiace tantissimo per il risultato ma la prestazione non è stata assolutamente da buttare”.

Momento diffcile per il Ligorna

Come detto il momento per il Ligorna è però delicato, lo ammette anche l’allenatore dei genovesi: “Sta succedendo purtroppo che facciamo di più dell’avversario ma alla fine gli altri sono più concreti. E’ un periodo che ci dice male dal punto di vista del risultato. Credo comunque che domenica sia stata una delle prestazioni migliori. Abbiamo concesso poco, pur commettendo comunque qualche errore. È un momento così, più dal punto di vista del risultato che della prestazione”.