Il Ligorna crolla a Varese

Settima gara senza successo per il Ligorna che torna da Varese sconfitta per 4-0. I genovesi subiscono due reti nel finale che rendono più amara una giornata che li spedisce al quartultimo posto in classifica.

La cronaca di Varese-Ligorna

Il Ligorna parte con il piglio giusto ma dopo appena sedici minuti va in svantaggio. Trombini lancia per Mamah che prolunga il pallone su cui si avventa Piraccini, il giocatore di casa calcia nell’angolo e lascia di stucco Atzori. Al 28’ è ancora la squadra biancorossa ad andare vicina alla rete con D’Orazio che dai venti metri spara alto. Il primo tempo si conclude così con i padroni di casa in vantaggio, Ligorna colpito sull’unica palla gol dell’incontro.

La seconda frazione sia apre nel peggiore dei modi per il Ligorna che va sotto 2-0, è il 50’ ed è Mamah in contropiede a battere Atzori. Qualche minuto più tardi il Varese si rende ancora pericolo con Cantatore che devia verso la porta ma il suo tentativo viene ribattuto. I padroni di casa sono in controllo della gara, i genovesi ci provano con un colpo di testa fuori di poco, poi è Donaggio a tentare di accorciare le distanze ma il suo tiro non centra la porta. Prima del fischio finale c’è tempo ancora per il tris del Varese che al 90’ segna ancora con Cantatore che dalla trequarti infila la porta sguarnita dei liguri e per il poker in pieno recupero con Minaj che deposita in rete su assit di Pastore.

Il tabellino di Varese-Ligorna

Varese-Ligorna 4-0



Marcatori: 16’ Piraccini. 50’ Mamah, 90’ Cantatore, 93’ Minaj



Varese: Trombini, Parpinel, Di Renzo, Monticone, Mamah, Mapelli, Foschiani, Piraccini, Tosi, Cantatore, D’Orazio. All. Rossi



Ligorna: Atzori, Calcagno, Placido, Scannapieco, Gomes, Brusaca, Donaggio, Raja, Garbarino, Casanova, Silvestri. All Monteforte.

Arbitro: Poli di Verona