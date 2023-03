Ligorna-Gozzano 1-0: le dichiarazioni di Saracco, Roselli e Gerbino

Torna al successo e resta al quinto posto il Ligorna che oggi vince 1-0 lo scontro diretto playoffo contro il Gozzano. I ragazzi di Roselli passano grazie alla rete di Gerbino che dopo la fine della gara racconta: "Partita molto dura e molto importante. Sono felice di aver fatto goal e aver aiutato i miei compagni. Ora puntiamo sempre più in alto, partita dopo partita. Mi sento bene, continuo a impegnarmi partita dopo partita e anche io punto sempre più in alto".

Ligorna-Gozzano 1-0, le interviste del post gara

Poi tocca a mister Roselli: "Come avevo detto prima della sfida loro hanno grandissima qualità e velocità. Sono ripartiti dal portiere tre o quattro volte, ci hanno dato un fastidio importante (sorride, n.d.r.). I miei ragazzi hanno comunque fatto una partita splendida. Quello di migliorare i giovani è un obiettivo che ci siamo dati, e loro stanno facendo in modo esponenziale. Poi sinceramente devo ringraziare anche chi entra gli ultimi dieci minuti, come Abdelazim e Serra Sanchez, che lottano su ogni pallone. È sempre un piacere vedere questi ragazzi impegnarsi e giocare così, tenuto conto sia che rimaniamo sempre quelli che erano partiti per una tranquilla salvezza, sia che oggi ci mancavano cinque titolari più Silvestri. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di importante".

Infine il commento di Alberto Saracco, Presidente del Ligorna: "Fin qua è un campionato bellissimo nel senso che ad oggi siamo quinti, essendo stati terzi quasi tutto il campionato. Il Ligorna sta facendo una stagione spettacolare ma i conti si fanno alla fine. Speriamo di riuscire ad arrivare tra le prime. Ora ci sono tutti gli scontri diretti, per cui sta a noi. Se riusciremo a giocare con questa media punti ce la faremo altrimenti vorrà dire che gli altri saranno stati più bravi. I ragazzini del settore giovanile che vengono a tifare? Sono una gioia infinita. I ragazzi del nostro settore giovanile dovrebbero capire che sono in un contesto quasi irripetibile. Avendo la squadra in Serie D dovrebbe essere automatico andare a vederla. Bene quelli che ci sono sempre ma speriamo di averne sempre di più».