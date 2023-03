Ligorna, i "pulcini" di Benvenuti: "Gruppo di amici, da noi non si fa selezione"

Il campionato dei Pulcini del Ligorna è ripreso da poco ma l’attività non si è mai fermata durante la stagione. Responsabile della leva 2012 è Luca Benvenuti, coadiuvato dagli istruttori Davide Granieri e dai due dirigenti accompagnatori Luca Fantoni e Laura Valente. Andiamo alla scoperta della stagione della compagine biancoblù attraverso le parole del Mister.

Partiamo dall’esperienza della loro “guida”. «Ho cominciato ad allenare ormai cinque anni fa nel Molassana», racconta l’allenatore, «prima ero semplicemente il papà di Edoardo». La proposta di allenare arrivò direttamente dall’allora allenatore di suo figlio, ovvero Fabrizio Barsacchi. «Mi chiese se avessi disponibilità a dargli una mano», spiega, «accettai volentieri». Dopo tre anni con i Rossoblù questa è la seconda stagione al Ligorna, con anche la soddisfazione dell’ottenimento dell’abilitazione ad Allenatore UEFA C circa un anno fa.

Ligorna, i 30 Pulcini di Benvenuti

«La nostra leva ha 30 tesserati», racconta il Mister, «per cui abbiamo fatto due squadre di Pulcini 2° Anno e una squadra di Pulcini Misti». Quale la ragione di questa scelta? «L’obiettivo era quello di dare modo ai ragazzi che hanno cominciato quest’anno o che non sono ancora pronti di avere un livello un po’ meno “agonistico”», afferma, «anche se non amo parlare di agonismo per queste fasce d’età».

«Il nostro è veramente un gruppo di amici», così definisce i suoi giovani biancoblù, «un gruppo coeso grazie a un’alchimia nata l’anno scorso e che fortunatamente sta andando avanti sia con i ragazzi sia con i genitori». Una leva che Benvenuti definisce come «estremamente fortunata e un gruppo che non manca mai ad allenamento». Come racconta il tecnico, nonostante pioggia, freddo e scuole in media ci sono sempre 24/25 ragazzi ad allenamento.

«La premessa doverosa è che a livello di Scuola Calcio il Ligorna non fa selezione», afferma Benvenuti, «cosa non scontata nel nostro ambiente». Quale la linea comune delineata tra Scuola Calcio, Settore Giovanile e prima squadra? «Sicuramente l’attenzione che abbiamo nei confronti del ragazzo, dell’atleta e del gruppo». E su quali aspetti si sta lavorando maggiormente? «Da inizio anni con Mister Granieri», spiega, «ci siamo focalizzati sugli aspetti motori, di coordinazioni e di tecnica individuale», come conduzione di palla e passaggio, come anche situazionale per esempio uno contro uno e due contro due.

La stagione dei Pulcini del Ligorna

Terminata la prima fase, quella invernale, la seconda fase è ripresa proprio lo scorso weekend, facendo registrare due vittorie e una sconfitta. «Diciamo che è stata una settimana abbastanza falsata dalle settimane bianche e dallo stop didattico», ammette il tecnico. «Il gruppo è estremamente eterogeneo», in quanto composto da ragazzi che giocano da 4/5 anni così come da ragazzi che hanno cominciato da poco. Cosa comporta questa differenza? «Sicuramente è una complicazione da un certo punto di vista», spiega, «ma allo stesso tempo ammetto che sia molto stimolante perché ti spinge a migliorare i ragazzi più pronti così come a lavorare perché coloro che sono meno pronti riescano a colmare questo gap».

Una prima parte di stagione in cui i Pulcini biancoblù hanno affrontato anche società professionistiche. Per esempio è arrivata una vittoria contro i 2013 della Sampdoria, così come una sconfitta contro una leva femminile più grande della Sampdoria. «Molto bella l’esperienza che abbiamo fatto insieme ai 2010 al Centro Sportivo dell’Inter», racconta il Mister, «ne ho portati su 25 perché erano praticamente tutti disponibili». «Diciamo che l’aspetto sportivo è stato paradossalmente secondario», racconta il tecnico, «in quanto è stato bello vivere tutta la giornata insieme ai ragazzi e ai genitori che li hanno accompagnati». Esperienza importante anche a Chieri, un mese fa, nel quale i Biancoblù hanno affrontato i pari età della Juventus. «Siamo usciti sconfitti», spiega, «ma è stata una grande esperienza per i ragazzi».

«Devo ringraziare sicuramente lo staff», afferma Mister Benvenuti, «perché stiamo vivendo un anno particolarmente felice». «Ovviamente non posso non ringraziare la Società», in chiusura, «per la possibilità che ci sta dando quest’anno con la nostra leva».