Ligorna, Roselli dopo la sconfitta con il Vado: "Comportamenti brutti da parte loro"

Stop casalingo per il Ligorna in Serie D nel derby ligure contro il Vado. Buona prestazione e vantaggio biancoblù con il diagonale di Gulli. Nel secondo tempo doppia espulsione di De Bode e Donaggio, con il Vado che rimonta grazie alle reti di Cenci e Lo Bosco.

Ligorna-Vado 2-1, le parole di Botta e Roselli

Questo il commento di Stefano Botta: "Una partita giocata con un primo tempo di buona qualità nostra. Siamo andati giustamente in vantaggio e non ci hanno creato grossi problemi. Nel secondo tempo dopo l’espulsione si è creata un po’ di confusione e poi c’è l’episodio del rigore, continue proteste e perdite di tempo. Sapevamo che loro giocano molto su queste cose. Dobbiamo cercare di rimanere dentro ai Playoff perché ce lo meritiamo e se il nostro livello rimane alto ce la faremo. Credo che comunque si sia vista la qualità dei nostri giocatori nonostante assenze importanti che dobbiamo dire perché non a tutti mancano così tanti giocatori infortunati o squalificati. Abbiamo fatto la nostra gara e messo in difficoltà il Vado che comunque ha una buona qualità ma nel primo tempo non ci ha messo in difficoltà. Poi nel secondo sul primo goal hanno fatto una bella giocata e poi, riguardo l’espulsione, sicuramente un conto è perdere Donaggio un conto è perdere un difensore. È cambiata la partita ma ripartiremo sicuramente forti del fatto di sapere di essere una buona squadra. Soprattutto dopo aver sentito da parte del Vado che non giochiamo, anche se nel primo tempo non mi è sembrato così".



Questo il commento di Mister Roselli: "C’è stata per un’ora una partita dove il Ligorna ha giocato meglio e meritava di vincere. Poi una seconda parte con le espulsioni che hanno reso la partita un qualcosa che non so cosa definire. Io sono andato via a dieci minuti dalla fine perché non ce la facevo dal punto di vista emotivo a vedere cose così, è stata veramente una corrida. A quel punto poteva succedere di tutto, poteva vincere il Ligorna come poteva vincere il Vado. Non me la sento di giudicare l’ultima mezz’ora di partita perché non è stata una partita di calcio. Quando si perde e trovi squalifiche, somme di ammonizioni e infortuni come quello di Donaggio di positivo non prendi niente, anche se non bisogna dimenticare che stavamo e stiamo facendo qualcosa di straordinario. Ora è un po’ più complicato ma il mio dispiacere è non aver potuto continuare una partita normale dove se il Vado merita vince, anche se onestamente non meritava e non doveva vincere. Ci sono situazioni che comunque continuo a non capire pur avendo fatto qualche anno di calcio. Ho parlato del Vado molto positivamente alla vigilia e oggi devo dire che invece ho visto troppa scorrettezza, offese personali, anche negli spogliatoi, e prese in giro che se fossi io l’allenatore del Vado non succederebbero. Ho parlato benissimo di questa società e di questo allenatore. Non parlo di calcio ma di comportamenti, che sono stati onestamente brutti e devo dirlo".