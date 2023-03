Il Ligorna riprende subito la marcia, tre punti d'oro con il Gozzano

La sconfitta contro il Vado è già un lontano ricordo, il Ligorna batte oggi il Gozzano 1-0 in casa e resta al quinto posto nella classifica del girone A di Serie D in piena zona playoff, adesso è il margine sulle inseguitrici è di otto punti.

Ligorna-Gozzano 1-0, gol e cronaca

La partita comincia con la grande verve degli ospiti. Biancoblù che amministrano le folate del Gozzano riuscendo a non correre particolari rischi. La prima occasione è di marca Ligorna, quando al 16' il cross acrobatico da destra di Gerbino viene depositato dall’accorrente Cericola di poco a lato. Al 35' la prima grande occasione rossoblù, con il mancino insidioso dal limite da parte di Mazzotti, con Atzori che respinge in tuffo. A otto dalla fine la rete che sblocca il risultato: Gerbino raccoglie un pallone in area e conclude con il destro, con la sfera che sbatte sul palo e supera Vagge. Sesta rete in campionato per il jolly di Mister Roselli e primo tempo che si chiude sul risultato di 1-0.

Il secondo tempo si apre con l’occasione di Montalbano, il cui mancino dal limite termina di poco a lato. Al 64' è Cericola a rendersi pericoloso, controllando e calciando di collo pieno, con Vagge che però blocca. Un minuto più tardi ancora Ligorna e ancora Cericola, ma il suo tentativo di deviazione su verticalizzazione di Damonte finisce tra le braccia dell’estremo difensore. Ultima occasione della partita sui piedi di Sangiorgio, il quale da dentro l’area conclude di destro ma la sfera termina di poco alla sinistra di Atzori. La sfida termina così con la vittoria dei Biancoblù.

Il tabellino di Ligorna-Gozzano 1-0

LIGORNA vs GOZZANO 1-0 (1-0)

RETI: 37' Gerbino

LIGORNA: Atzori, Scannapieco, Botta, Di Masi (90' Serra), Damonte, Gulli, Dellepiane, Cericola (86' Abdelazim), Tassotti, Gerbino, Garbarino. A disposizione: Caruso, Gragnoli, Lipani, Mancuso, Maresca, Mazzamuto, Rizzo. Mister: Roselli.

GOZZANO: Vagge, Cicagna, Pennati (85' Marcaletti), Vono, Sangiorgio (75' Molinari), Mazzotti, Ferrari, Gasparoni (58' Turato), Scarpa (80' Selleri), Di Giovanni, Montalbano (60' Manga). A disposizione: Pallavicini, Gemelli, Manga, Sammartino, Dalmasso. Mister: Schettino.