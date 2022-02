Ligorna, è sfida alla capolista Novara: Roselli "Fantastico giocare al Piola"

Il Ligorna si prepara ai novanta minuti più difficile del campionato, domani alle 14,30 i genovesi sfideranno la capolista Novara, autentica corazzata del girone A di Serie D. La capolista, dopo un inizio non troppo brillante, ha ingranato le marce alte e veleggia, come da pronostico, verso la promozione. Proveranno a fermarla i biancoblu reduci dala vittoria nel derby con la Lavagnese dal successo con il Chieri, una vera e propria impresa.

Ala vigilia della gara parla il tecnico del Ligorna Roselli: "Lo Stadio Piola è un campo che ho già frequentato da allenatore sulla panchina di Varese e Cremonese. Per me che si tratti di Serie C o Serie D, o addirittura di Serie A, il lavoro è lo stesso. Sicuramente è bello giocare in stadi come il Piola che tanto mi ricordano gli impianti che ho frequentato anche da giocatore".

Questo il commento sulla condizione della squadra: "Giovedì coloro che hanno giocato contro il Chieri hanno riposato, tra ieri e oggi invece valutiamo e cerchiamo di capirci qualcosa di più. Ho cercato di vedere chi ha fatto tutte e sei le ultime partite e quanto in maniera ravvicinata. Questa sarà la settima partita in 21 giorni e quindi i giocatori saranno scelti in funzione di età e recente minutaggio per diminuire al minimo il rischio di possibili infortuni".