Il Ligorna vince il derby in rimonta, Lavagnese sempre più giù

Il Ligorna vince il derby ligure contro la Lavagnese 2-1 ed esce, momentaneamente, dalla zona playout, mentre i padroni di casa, alla seconda sconfitta difila, restano penultimi a tre lunghezze dall’Imperia.

La cronaca di Lavagnese-Ligorna

La sfida parte e sono subito gli ospiti e rendersi molto pericolosi, è l’8’ quando Gerbino da pochi passi non inquadra la porta avversaria. La squadra di Roselli sembra decisamente più in palla, ci prova ancora con Cericola e Silvestre, ma al 24’ va sotto a sorpresa. Lombardi su punizione trova la traiettoria che non lascia scampo al portiere avversario. Il Ligorna è colpito, ma non affondato al 33’ doppia occasione per Donaggio e Silvestre, ma la porta della Lavagnese sembra stregata.

Sembra, perché nella ripresa la musica cambia. Il predominio dei genovesi non si vede solo in campo, come nella prima frazione, ma anche nel punteggio. Al 51’ Donaggio rimette tutto in parità assistito da Cericola, poi ci prova due volte Valenti, ma al 72’ è il Ligorna a passare in vantaggio con il centro di Salvini. L’ultima emozione del match è il tiro fuori di Rovido che non cambia le carte in tavola. La Lavagnese perde il derby casalingo ed è sempre più in crisi, il Ligorna festeggia tre punti imoportanti per provare a restare in Serie D senza dover passare dalla trappola dei playout.