Ligorna, impresa con il Chieri: Saracco e Roselli in coro "Grande partita"

Il Ligorna batte il Chieri e si regala una giornata fantastica. I genovesi infatti vincono 1-0 contro una delle big del campionato, lo fanno con una rete nel secondo tempo di Cericola dopo aver colpito anche un palo nella prima frazione.

Una partita da ricordare e che fa felice il presidente Alberto Saracco: "Oggi abbiamo fatto una grande partita, come abbiamo fatto anche una grande partita a Lavagna. Sono contento che questi ragazzi si siano messi a disposizione sempre, lavorando duro, e quindi se lo meritano. Adesso non c’è da mollare di un centimetro. Si va a Novara e proveremo anche lì a prendere punti. Oggi dopo la partita ho fatto i complimenti a Mister Roselli in quanto è arrivato in un momento di difficoltà e anche l’ambientamento poteva non essere dei più semplici. È una persona silenziosa, lavora sul campo e tatticamente mi sembra che ci sia già la sua mano. Anche in fase difensiva siamo sempre molto attenti, molto coperti e il gioco comincia anche a vedersi".

Esulta anche il tecncico del Ligorna Roselli: "Per un’ora la squadra ha fatto la miglior partita da quando sono qui e ha interpretato bene molte cose. Poi quando comincia la stanchezza dopo un’ora i giocatori ritornano a fare ciò che erano abituati a fare, non tanto quest’anno bensì nella vita. Dunque, c’è qualche sofferenza in più però sono ragazzi straordinari: laddove non arrivano con il gioco su una situazione ci arrivano con il carattere. Questa è veramente la cosa che mi piace di più. Poi questi ragazzi hanno tante cose da migliorare individualmente e di squadra. Dunque, andiamo avanti con il nostro lavoro".