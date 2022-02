Ligorna, che colpo: battuto il Chieri

L’impresa di giornata in Serie D, girona A, la firma il Ligorna di Roselli contro il Chieri. “Sono tra i migliori del campionato” aveva detto il tecnico alla vigilia del match, i suoi però non si sono tirati indietro e hanno chiuso il colpo grosso 1-0. Per i genovesi è il secondo successo di fila dopo quello nel derby di domenica contro la Lavagnese, e la classifica li vede ancora fuori, anche se solo per un punto, dalla zona playoff.

La sfida parte e i padroni di casa al 17’ rischiano grosso con Fiory che respinge la botta di Balkan sui piedi di Ponsat che però spara alto. Sospiro di sollievo per i liguri che al 30’ si rendono pericolosi con Silvestri e al 41’ colpiscono un palo con Cericola, sulla ribattuta Gerbino non inquadra la porta.

La gara si interrompe nella ripresa in un paio di occasioni per due problemi fisici agli assistenti dell’arbitro, ma poi tutto riprende e a metà tempo il Ligorna passa: Cericola scappa sul filo del fuorigoco ben imbeeccato da un compagno e in diagonale fredda Edo. L’arbitro assegna 11 minuti di recupro, visto il tanto tempo perso per assistere i suoi collleghi, ma il forcing deli ospiti non crea troppi pericoli dalle parti di Fiory. Il Ligorna batte così il Chieeri regalandosi una giornata trionfale.

Il tabellino della gara

Ligorna-Chieri 1-0

RETI: 75' Cericola



LIGORNA: Fiory, Calcagno, Scannapieco, Botta (81' Lala), Lipani, Cericola (93' Bacigalupo), Cipolletta, Donaggio, Gerbino (77' Bacherotti), Casanova (79' Brunozzi), Silvestri. A disposizione: Atzori, Placido, Gomes, Raja, Salvini. Mister: Roselli.



CHIERI: Edo, Ferrando (84' Poppa), Renolfi, Balan, Conrotto, Benedetto, Calò, D'Ippolito, Varvelli, Ponsat, Foglia (86' Ciccione). A disposizione: Gragnoli, Capra, Fioccardi, Modesti, Mammarella, Pautassi, Filoni. Mister: Didu.

ARBITRO: Cosseddu di Nuoro