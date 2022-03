Serie D, finisce pari tra Ligorna e Casale

Un punto a testa, utile soprattutto al Ligorna per restare quattro punti sopra alla zona playout del girone A di Serie D. Finisce 1-1 la sfida tra i genovesi e il Casale che resta così a metà classifica. Succede tutto nel primo tempo e Roselli può sorridere per un buon pareggio arrivato dopo il ko con l’Asti.

Il Casale parte forte e costringe il Ligorna spesso nella propria metà campo, ma i genovesi alla prima occasione trovano il vantaggio. E’il 16’ quando Cericola con un tiro preciso porta avanti i suoi. La risposta degli ospiti arriva al 32’ quando la punizione di Perez mette i brividi a Fiory, sempre il giocatore del Casale, scatenato, cinque minuti dopo ci prova ancora ma anche questa volta la mira è leggermente sbagliata. I piemontesi continuano a pressare e a pochi minuti dal duplice fischio trovano il pari con il rigore trasformato da Gatto.

Nella ripresa il Ligorna perde Fiory per infortunio e poi ha la grande occasione: l’arbitro espelle Lala del Casale, i genovesi ora sono in superiorità numerica, il problema è che creano solo un’occasione con Donaggio ma il suo colpo di testa viene deviato in angolo dall’estremo difensore avversario. Prima della fine del tempo c’è spazio ancora per gli ospiti con la staffilata di Forte che però non centra lo specchio della porta.