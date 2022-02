Ligorna, Roselli sulla sconfitta con l'Asti: "Speravo in una prestazione diversa"

Dopo tre vittorie di fila di cui l'ultima contro la corazzata Novara il Ligorna si arrende in casa contro l'Asti 1-0. Una sconfitta che non vanifica i successi delle ultime giornate ma che brucia perché arrivata contro una diretta concorrente per la salvezza diretta.

Mister Roselli analizza così il ko: "Oggi è stata una partita complicata per noi. Era abbastanza scontato che dopo tre vittorie potesse esserci una partita meno brillante soprattutto dal punto di vista mentale per noi. Sapevo che sarebbe stata difficile ma speravo di giocarla meglio per essere più competitivo. La prima cosa che serviva oggi era non perdere in quanto era uno scontro diretto importante. Invece sinceramente ci siamo ricomplicati la vita. Ma forse è una cosa normale per squadre come la nostra».

Questo il suo commento sulla possibilità di riscatto mercoledì contro il Casale: "Noi dobbiamo essere veramente tutti sempre concentrati dal primo all’ultimo, anche dalla panchina, se vogliamo giocarci le partite in una certa maniera. In cui il risultato può essere ovviamente vincere, pareggiare o perdere. Se invece lasciamo qualcosa da questo lato i risultati possibili diventano due, se non uno solo".