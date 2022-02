La corsa del Ligorna si ferma con l’Asti

Il Ligorna si ferma perdendo in casa 1-0 contro l’Asti. I genovesi, reduci dalle due imprese contro Chieri e Novara e privi del bomber Gomes squalificato, vengono sconfitti dai piemontesi e restano a metà classifica in Serie D, girone A.

Roselli alla vigilia aveva avvertito tutti sulle difficoltà che avrebbe creato l’Asti che si concretizzano al 18’ quando un cross teso di Plado non trova nessun compagno pronto alla deviazione sottoporta. I biancoblu non riescono a creare pericolo e così si arriva sullo 0-0 al duplice fischio.

L’inizio di ripresa non porta buone notizie per i padroni di casa che capitolano al 66’ quando Plado riceva da Picone e deposita in rete il gol che alla fine deciderà la partita. La risposta del Ligorna è sterile, i piemontesi si avvicinano anche due volte al raddoppio, mentre nel finale due punizioni da buona posizione dei ragazzi di Roselli non spaventano gli ospiti. Finisce 0-1, per i genovesi una giornata storta e da allontanare subito, magari già in settimana contro il Casale mercoledì.