Lavagnese, tutto facile con l'Atheltic Albaro

Partenza sprint per la Lavagnese che alla prima gara ufficiale batte con un netto 3-0 l'Athletic Albaro in Coppa Italia di Eccellenza. Un risultato impirtante che proietta i bianconeri in testa alla classifica del girone, domenica nella sfida contro il Rapallo Ruentes avranno due risultati su tre per qualifcarsi.

La squadra di Cammaroto punta al ritorno in Serie D dopo la retrocessione dell'anno scorso e i presupposti per centrare l'obiettivo ci sono tutti. Il mercato ha portato a Lavagna tanti ottimi giocatori, ma a dettare legge e il campo e sul rettangolo verde i padroni di casa hanno fatto vedere già stasera ottime cose. Bastano infatti quattrordici minuti a Lombardi per segnare la doppietta che porta il risultato sul 2-0. Al 18' arriva praticamente il fischio finale sulla sfida con Sako che firma il tris.

L'Atheltic Albaro non riesce a trovare la forza di reagire e nel secondo tempo deve dire grazie a Sivori che evita un passivo più pesante

Il Tabellino della gara

Lavagnese: Adornato, Cosentino (33'st Dondero), Sanguineti, Tagliavacche (1'st Conti), Zavatto, Garbarino, Righetti, Romanengo (8'st Orvieto), Sako, Lombardi (28'st Lupo), Di Salvatore (18'st Binaj).

A disposizione Agosta, Avellino, Profumo, Bacherotti. All. Vincenzo Cammaroto.

Athletic Club: Sivori, Ilardo (1'st D'Arrigo), Zinnari, Pesce, Lembo, Donato (1'st Martino), Lerini (1'st Verdiani), Parigi (1'st Gaspari), Zazzeri, Pagano (8'st Giambatta), Baldino.

A disposizione Crovato, Zuamba. All. Alberto Mariani.

Arbitro Signor Giovanni Galletti di Genova.

Assistenti Signori Giuseppe Nicolosi e Ivano Sciallero di Genova.

Ammoniti nessuno.

Calci d'angolo 4-4.

Tiri (in porta) Lavagnese 10 (6) - Athletic 8 (1).

Falli commessi Lavagnese 15 - Athletic 8.

Fuorigioco Lavagnese 5 - Athletic 1.

Reti: 6' e 14' pt Lombardi, 18' pt Sako