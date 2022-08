Coppa Italia Eccellenza: i risultati della seconda giornata

Tante le genovesi in campo nella seconda giornata di Coppa Italia di Eccellenza. Nel girone B dice addio alla competizione l'Arenzano che dopo il 2-4 con la Cairese si arrende anche al Taggia 3-0. Esordio stagionale con il botto per la Sestrese che batte 4-1 la Genova Calcio e vola in testa dopo che alla prima i biancorossi avevano pareggiato 3-3 con la Voltrese.

Nel girone D a sorridere è il Campomorone Sant'Olcese che osserva, dopo il successo all'esordio, fermarsi sull'1-1 Busalla e Baiardo. "Prima" di qualità e con vittoria piena per la Lavagnese che batte 3-0 in casa l'Athletic Albaro, mentre nell'F è pareggio 0-0 tra Canaletto e Rivasamba

I risultati della seconda giornata di Coppa Italia

Girone A: Taggia-Imperia 1-2

Girone B: Finale-Arenzano 3-0

Girone C: Sestrese-Genova Calcio 4-1

Girone D: Busalla-Baiardo 3-1

Girone E: Lavagnese-Athletic Albaro 3-0

Girone F: Canaletto Sepor-Rivasamba 0-0