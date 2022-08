Sampdoria Women, verso il Sassuolo: in quattro in infermeria

L'urna non è stata benevola con la Sampdoria che inizierà il suo secondo campionato in serie A di fila contro il Sassuolo, una delle squadre pià attrezzate dell'intero torneo. L'ultimo test delle blucerchiate prima dell'esordio è stato positivo con un netto 5-1 sul Pavia, seconda amichevole vincente dopo quella con il Verona, utile per rialzarsi dopo il ko con il Milan.

Oggi le ragazze di Cincotta sono tornate ad allenarsi a Bogliasco con l'infermeria piuttosto piena, sono infatti indisponbili al momento le infortunate: ineth Cedeño, Aurora De Rita, Cecilia Prugna e Sabah Seghir.

La speranza per la Samp è quella di recuperare alcune pedine in vista della seconda e della terza giornata, con date e orari che sono stati ufficializzate negli scorsi giorni. Domenica 11 settembre le blucerchiate sfideranno il Pomigliano alle 12,30, mentre domenica 18 settembre alle 14,30 saranno impegnate in trasferta a Como.