Ayroldi arbitra Inter-Genoa, precedenti positivi con entrambe

Sarà Ayroldi di Molfetta ad arbitrare Inter-Genoa, sfida in programma lunedì prossimo e che chiuderà la giornata di campionato. Il Grifone vola a San Siro per provare a fermare la marcia dell'Inter che dopo il 4-0 sull'Atalanta ha ancora di più lo Scudetto cucito sul petto.

Inter-Genoa, i precedenti con le due squadre

Il resto della squadra viene rivelato dal sito ufficiale del Genoa: "Ayroldi sarà coadiuvato, nel ruolo di assistenti, da Stefano Del Giovane e Vito Mastrodonato, in rappresentanza dell’A.I.A. di Albano Laziale e dell’A.I.A. di Molfetta. Come quarto ufficiale, l’incarico è stato conferito all’arbitro Antonio Giua della sezione di Olbia. La direzione della video assistenza è stata assegnata all’arbitro Vmo Daniele Paterna della sezione di Teramo, con la collaborazione dell’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1".

I precedenti con Ayroldi sono positivi per entrambe le formazioni. Il Genoa è statao diretto dal fischietto di Molfetta in tre occasioni con due vittorie, una in Coppa Italia con l'Ascoli 3-2 nel 2019, e una con il Crotone in Serie A 4-1 nel 2020. In questa stagione le strade dell'arbitro e del Grifone si sono incrociate nella prima giornata quando la Fiorentina vinse a Marassi 4-1. Tre sono anche i precedenti con l'Inter, in questo caso con tre vittorie: 5-1 con la Samp e 6-1 con il Bologna nel 201 e 1-0 con il Torino nel 2022.