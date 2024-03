Inter-Genoa, probabili formazioni: Inzaghi cambia, Gilardino no

Il Genoa va all'assalto della capolista nel fortino di San Siro accompagnato da 4200 tifosi che riempiranno il settore ospiti. Gilardino, l'ultimo in ordine di tempo ad aver fermato la corsa dell'Inter inchiodando Inzaghi sul pari a Marassi, proverà il difficile blitz contro una squadra fenomenale che sta vincendo con pieno merito lo scudetto. L'armata nerazzurra non solo sembra imbattibile con le sue 11 vittorie di fila, ma pare in continua crescita come dimostrano gli ultimi quattro successi in Italia segnando 4 reti a partita anche contro avversari di livello come Roma e Atalanta.

Inter-Genoa, le scelte di Gilardino

Gilardino per provare a fermare l'incredibile corsa degli avversari non dovrebbe cambiare il suo Genoa. Pronto il 3-5-2 con Vasquez, completamente recuperato dopo il piccolo problema fisico accusato con l'Udinese, a completare la linea insieme a De Winter e Bani. In mediana Messias in vantaggio su Malinovskyi così come nessuna dovrebbe insidiare Sabelli e Martin sugli esterni. Coppia d'attacco inamovibile con Retegui, in grande forma, e Gudmundsson che spera alla Scala del calcio di ritrovare la brillantezza perduta negli ultimi tempi.

Inter-Genoa, le scelte di Inzaghi

Qualche cambio invece per Inzaghi che deve gestire campionato e Champions League con il ritorno contro l'Atletico in programma tra dieci giorni. L'Inter recupera Acrebi e Thuram, entrambi andranno probabilmente in panchina, mentre non ce la fa Calahanoglu, uno dei quattro assenti insieme a Bastoni, squalificato, Cuadrado e Sensi. In difesa probabile che sia Carlos Augusto a scalare nel terzetto davanti a Sommer, a centrocampo Asslani sarà il regista in mezzo a Barella, favorito su Frattesi, e Mkhitaryan. In attacco vicino al capocannoniere Lautaro Martinez, più Sanchez di Arnautovic.

Inter-Genoa, probabili formazioni

Inter (3-5-2) Sommer, Pavardi, De Vrji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asslani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Sanchez

Genoa (3-5-2) Martinez, De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messia, Martin; Gudmundsson, Retegui

Dove vedere Inter-Genoa in diretta tv e streaming

La sfida tra Inter e Genoa di lunedì alle 20,45 a San Siro sarà trasmessa sia da Dazn, su sito e App ufficiale, sia da Sky che dedicherà alla partita i canali numero 201, 251, 202 e 213 oltre che l'app Sky Go. La telecronaca su Dazn sarà a cura di Stefano Borghi e Dario Marcolin, su Sky invece la partita sarà commentata da Riccardo Gentile e Aldo Serena.