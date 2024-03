Inter-Genoa, cinque assenti nella sfida di San Siro

Il Genoa prova l'assalto alla capolista Inter sempre più dominatrice del campionato. I nerazzurri hanno vinto tutte le gare da quando si sono fermati proprio a Genova con l'1-1 contro il Grifone che sogna un altro sgambetto dopo l'ottima prestazione con l'Udinese. Infermeria quasi vuota per Gilardino e anche Inzaghi può sorridere dopo gli ultimi allenamenti.

Inter-Genoa, le ultime notizie su infortuni e squalificati

Nel Grifone unico sicuro assente sarà Matturro che ha già finito in anticipo la sua stagione dopo l'intervento alle ginocchia. Il sudamericano rientrerà solo in estate e al momento è l'unico giocatore nell'infermeria del Genoa, un'ottima notizia per Gilardino che potrà quindi pescare a piene mani dalla sua rosa per provare il blitz a San Siro. Nessun problema per Vasquez che si era fermato con l'Udinese per un piccolo fastidio muscolare, il messicano ha sempre lavorato con il gruppo in settimana e quindi sarà regolarmente al suo posto.

Sorride anche Simone Inzaghi che ritrova alcune pedine importanti come Frattesi, uscito contro l'Atalanta ma già tornato a disposizione, Acerbi, rientrato dall'infortunio e probabile titolare e Marcus Thuram. Il francese ha risolto il problema muscolare ma è probabile che parta dalla panchina per un rientro graduale in vista del match con l'Atletico Madrid in Champions League.

Per l'Inter saranno così quattro gli assenti: lo squalificato Bastoni e gli infortunati Cuadrado, Calhanoglu, pronto a rientrare con il Bologna, e Stefano Sensi. Quattro sono i diffidati della partita, Mkhitaryan da una parte e Retegui, Sabelli e Vasquez dall'altra.