Gubbio-Entella, le probabili formazioni: tornano i titolari, Pellizzer out

L'Entella torna in campo oggi alle 17,30 per sfidare il Gubbio nella quarta giornata del girone A di Serie C.

Quarta giornata di Serie C con l’, reduce dai successi con Lucchese in campionato e con il Cesena in Coppa Italia, che sfida in trasferta il. Volpe ha già quasi pronta la formazione da opporre a Vincenzo Torrente, ancora imbattuto in Serie C con i suoi umbri.

Il mtecnico dei chiavaresi torna a schierare i titolari dopo che in Coppa Italia aveva dato ampio spazio ai giovani. Così in porta rientra Paroni, mentre in difesa la coperta è corta, Pellizzer non recupera e Chiosa è sempre ai box. Così giocheranno Di Cosmo e Barlocco sugli esterni con Silvestre e Barlocco centrali. In mezzo al campo Paolucci regista, con Dessena e Rada suoi fidi scudieri in mezzo al campo dove mancherà Karic, tornato in patria a causa di un grave lutto. In attacco due maglie su tre sono già assegnate, sulla trequarti agirà bomber Schenetti, tre gol in tre gare in campionato, nella coppia offensiva sicuro del posto Lescano. L’altra posto se lo giocano Merkaj, al momento in vantaggio, Morosini e Magrassi.

Dall’altra parte della barricata ci sarà un Gubbio granitico che nelle prime tre giornate di campionato non ha subito nemmeno una rete. Vincenzo Torrente schiera il 4-3-3 con Ghidotti in porta e la difesa formata da destra a sinistra da Oukhadda, Signorini, Redolfi e Aurelio. A centrocampo il perno sarà Cittadino con Malaccari e Bulevardi a completare il reparto. Nel tridente offensivo spazio ad Arena e Magni sugli esterni e Sarao centravanti.

Le probabili formazioni di Gubbio-Entella

Di seguito lo schema con le probabili scelte dei due mister delle squadre.

Gubbio (4-3-3) Ghidotti, Oukhadda, Signorini, Redolfi, Aurelio; Malaccari, Cittadino, Bulevardi; Arena, Sarao, Mangni. All. Torrente

Entella (4-3-1-2) Paroni, Di Cosmo, Coppolaro, Silvestre, Barlocco; Dessena, Paolucci, Rada; Schenetti; Merkaj, Lescano. Alll. Volpe