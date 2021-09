Coppa Italia, impresa Entella a Cesena: decide Magrassi all'ultimo respiro

Grande serata per l'Entella che passa il turno in Coppa Italia battendo a Manuzzi il Cesena. Succede tutto nella ripresa con Morosini ad aprire le marcature, di Pierini il pareggio, ma allo scadere è Magrassi a regalare il passaggio del turno dei chiavaresi.

Ampio turnover nell'unidici iniziale per i liguri con Volpe che lascia in panchina tanti titolari, tra cui Dessena, Silvestre, Paolucci e il portiere Paroni, solo per citarne alcuni. In porta va Borra, la difesa è formata da Di Cosmo, Coppolaro, capitano per l’occasione, Pavic e Cicconi, a centrocampo spazio a Karic, Lipani e Macca. Turno di riposo anche per bomber Schenetti, così dietro le punte Morosini e Magrassi gioca Meazzi.

L’Entella dei giovani gioca a viso aperto e così al 10’ Morosini ha la prima occasione ma da pochi passi grazia Benedettini. Tra i padroni di casa è Munari a suonare la carica con qualche tiro da fuori ma senza che nessuno di questi metta in difficoltà Borra.

Nella ripresa la Virtus passa subito, un giro di lancetta e Morosini fredda Bendettini con un tiro nell’angolo sinisto della porta avversaria. La sfida si incendia e al 47’ è il muro ospite a bloccare Berti. Al 65’ arriva il pari con Pierini che firma il primo gol in maglia Cesena con un perfetto diagonale. La strada per il passaggio del turno sembra in salita per la Virtus che rischia di capitolare per due volte all’83, ma alla fine si salva.

I chiavaresi però non mollano mai la presa sulla partita e alla fine la spuntano. L’eroe della serata è Magrassi che al 93' di testa inila la porta del Cesena. E’il 2-1 degli ospiti, per i bianconeri non c’è più tempo, passa l’Entella che continua così la sua corsa in Coppa Italia.