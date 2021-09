Entella, contro il Gubbio riparte la corsa in campionato

Il tour de force è giunto quasi alla fine e l’Entella cerca l’en plein. I chiavaresi sabato alle 17,30 sfidano ilper la quarta giornata di, terza gara in soli sei giorni per i ragazzi di. Le tante energie profuse in campo hanno portato ottimi risultati. Domenica scorsa i Diavoli Neri hanno battuto la Lucchese e mercoledì è arrivata anche la vittoria inall’ultimo respiro contro il cesena che è valso il passaggio del turno.

Ora l’ultima tappa di questa lunga settimana è a Gubbio dove l’Entella affronterà la squadra di Vincenzo Torrente che al suo fianco ha come collaboratore quel Boisfer che ha vissuto alcune stagioni da allenatori delle giovanili della Virtus. L’ex Genoa ha costruito una squadra molto equilibrata e combattiva, in tre giornate non ha ancora perso e ha subito solamente una rete. Qualità che nascondono l’altro lato della medaglia, per ora infatti solo una la rete all’attivo, quella contro la en pleinche portato tre puniti. Le altre due sfide di campionato degli umbri sono terminate 0-0 con formazioni attrazzate come Cesena e Reggiana.

Non sarà per niente facile quindi per i ragazzi di Volpe centrare il tris. L’Entella però arriva al match con tante buone notizie, la prima e più importante è il ritorno al gol degli attaccanti. Lescano ha segnato in campionato, Magrassi ha infilato la porta del Cesena in Coppa Italia, spezzando così il sortlegio che vedeva gli avanti chiavaresi senza reti nelle prime tre gare ufficiali della stagione. Per la sfida di Gubbio Volpe dovrebbe tornare a inserire in squadra tutti i titolari, Dessena e Paolucci riprenderanno il loro posto in mezzo al campo, Schenetti, tre gol in tre partite, giocherà dietro le punte, mentre in difesa tutto dipende da Pellizzer. Il centrale proverà a recuperare da un problema muscolare in extremis per fare coppia con Silvestre davanti a Paroni.