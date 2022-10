Gozzano-Ligorna 1-0, Roselli: "Ora dobbiamo rimettere insieme i cocci"

Si interrompe la striscia positiva del Ligorna nel Girone A di Serie D. Biancoblù di Mister Roselli sconfitti allo Stadio D’Albertas contro il Gozzano, con la rete decisiva di Sangiorgio segnata su calcio di rigore in avvio di secondo tempo. Un calcio di rigore fischiato anche in favore dei genovesi, parato però da Vagge.



Il commento amaro di Mister Roselli al termine della gara "Abbiamo perso al gara, non meritatamente, e non solo. Diciamo che ci è stato fischiato contro un calcio di rigore molto dubbio, così come era dubbio anche il nostro a onor del vero. Inoltre, in questo momento abbiamo uno squalificato, vista la doppia ammonizione di Scannapieco, e tre infortuni gravi. Diciamo che sono tutte cose che ci condizionano, ma ora cercheremo di rimettere insieme i cocci e di prepararci per la partita di coppa di mercoledì, cercando di essere almeno minimamente competitivi. Poi chiaramente anche per la partita di domenica".





Mercoledì i Ligorna in Coppa Italia sfiderà il Sestri Levante che in campionato è primo in classifica e sembra essere impossibile da fermare.