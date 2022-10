Il Ligorna si ferma con il Gozzano

Dopo tre vittorie di fila si ferma il Ligorna sul campo del Gozzano. I liguri, reduci da sette giornate senza ko, perdono 1-0 e vengono agganciati a quota 19 punti proprio dagli avversari di oggi al quarto posto.

Non è una giornata brillante per il Ligorna che nel primo tempo regge come sempre grazie alla sua super difesa ma non riesce a rendersi pericoloso in area ospite. Nella ripresa sono i padroni di casa a passare in vantaggio, è il 55' quando Garbarino viene punti per un contatto con Rao in area, per l'arbitro è rigore e Sangiorgio batte Atzori dagli undici metri.

Un brutto colpo per il Ligorna che però reagisce e trova dieci minuti più tardi l'occasione più ghiotta per pareggiare. Al 65' Pennati stende Dellepiane e D'Andria di Nocera fischia il secondo rigore della gara. Sul dischetto si presenta Donaggio ma Vagge devia la sua conclusione. La domenica del Ligorna si complica ancora di più solo due minuti più tardi quando viene espulso Scannapieco. In dieci contro undici gli ospiti non riescono a rimettere in equlibrio il risultato.

Domenica prossima i ragazzi di Roselli avranno subito l'occasione di rifarsi, a Genova infatti arriva lo Stresa Vergate, diciassettesimo in classifica e senza vittorie da quattro turni consecutivi in campionato.