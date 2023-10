Il Genoa Women torna alla vittoria contro l'Arezzo

Una ventata d'aria fresca per il Genoa Women che al Gambino di Arenzano batte 2-0 l'Arezzo e riprende la marcia interrotta dopo il successo alla prima di campionato. Le ragazze di Filippini, reduci dalle sconfitte con Lazio e Verona, entrambe per 3-0, ritrovano il sorriso e salgono a sei punti nella classifica di Serie B assestandosi a metà graduatoria.

Genoa Women-Arezzo 2-0, la cronaca

Le rossoblu partono subito forte con Bargi che al 14' per poco non trova il bersaglio grosso con un tiro da fuori. La risposta delle toscane è solo in un cross che taglia tutta l'area di rigore senza però trovare la deviazione in rete. La difesa del'Arezzo però è fragile e dopo aver regalato ancora un'occasione non sfruttata da Bargi cade: è il 46' quando la solita Bargi insaccca battendo Nardi con una bella staffilata.

Il Grifone nella ripresa mette subito in ghiaccio, passano solo due minuti e Lucafò in pallonetto segna il definitivo 2-0. Le emozioni però non sono finite, al 21' Arezzo vicino al 2-1 con Nocchi, poi è il Genoa ad avere due occasioni per il tris ma Ferrato e Rigaglia non trovano il colpo giusto.

Genoa Women-Arezzo 2-0, il tabellino

GENOA WOMEN: Forcinella, Fernandez, Giles, Lucafò, Mele, Scuratti (36’st Errico), Bettalli (22’st Costi), Tardini, Massa (22’st Rigalia), Bargi (36’st Acuti), Ferrato (45’+4 Parodi). A disposizione: Macera, Campora, Oliva, Parolo. Allenatore: Filippini

ACF AREZZO: Nardi, Tuteri, Blasoni (4’st Fortunati), Zito, Licco (15’st Corazzi), Tonelli, Nocchi, Taleb (4’st Imprezzabile), Lorieri (19’st Paganini), Bergros (1’st Ploner), Razzolini. A disposizione: Holzer, Diaz, Lulli, Martino. Allenatore: Mike Eracleous

RETI: 45’+1 Bargi, 47’ Lucafò

ARBITRO: Sig. Lorenzo Spinelli (Cuneo)

1° Assistente: Sig. Lorenzo De Giulio (Nichelino)

2° Assistente: Domenico Manzari (Torino)

Note: 7’st ammonito Eracleous dalla panchina

Ammonite: 43’st Rigalia

Angoli: 1-2; Recuperi: 2’ – 7’