Genoa Women, buona la prima in campionato con il Chievo

Dopo l'esordio da incubo in Coppa Italia contro la Ternana, il Genoa Women si rialza subito e vince la prima gara stagionale nel campionato di Serie B schiantando il Chievo Verona 2-0. Le rossoblu ci mettono un po' a carburare, ma nella ripresa trovano le reti che valgono i primi tre punti stagionali.

Genoa-Chievo 2-0, la cronaca

Il primo squillo dell’incontro arriva dalla testa di Nicole Micciarelli, grazie a un’incornata da calcio d’angolo on la numero 2 clivense che schiaccia con buona scelta di tempo su conrner, chiamando alla respinta Forcinella.

Le rosslblu rispondo attorno al 20′ con una conclusione a mezza altezza di Rigaglia, che trova però la presa sicura di un’ottima Beka.

Sin dalle prime battute regna un perfetto equilibrio, con le due squadre che con intensità non si risparmiano nelle due fasi, annullandosi a vicenda. Le iniziative del Grifone, che sembra aver il predominio nel possesso palla, vengono spesso arginate grazie al contributo prezioso degli esterni gialloblù. L’occasione più nitida dei primi 45 minuti arriva sui piedi di Bargi. Lancio che sorprende la retroguardia clivense, la giocatrice rossoblu arriva davanti a Beka, ma si fa ipnotizzare da quest’ultima che si supera con un grande intervento.

Parte forte il Chievo nella ripresa. Dopo cinque minuti Ketis spaventa per ben due volte il Grifone. Primo tiro destinato verso la porta salvato dalla difesa rossoblu; sulla ribattuta destro potente che sfiora il palo grazie a una leggera deviazione.

Sono le locali, però, a trovare la via della rete. Ferrato riesce a deviare sulla traversa un cross dalla destra, su cui si avventa Bargi che corregge in porta da buona posizione.

Il gol è un’iniezione di fiducia per il Genoa, che segna nel momento probabilmente migliore delle gialloblù e che continua con ancora più decisione a imporre il proprio gioco. Pochi minuti dopo capitan Picchi prova a scuotere le compagne su cross di Ketis, ma la sua incornata finisce di poco a lato.

Alla mezz’ora arriva il momento slinding doors dell’incontro. La neoentrata Bercelli confeziona un traversone perfetto per l’altra subentrante Poli. Da pochi metri quest’ultima non riesce a inquadrare lo specchio, angolando troppo il colpo di testa verso il primo palo. Come nelle più dure leggi del gol, sbagli la rete del pareggio e subito dopo ne subisci un’altra.

Dopo appena cinque minuti, infatti, sul calcio d’angolo di tardini Giles trova lo stacco perfetto per centrare il 2-0.

Partita da qui virtualmente chiusa, con il bis locale che colpisce soprattutto nella testa le nostre ragazze. Nei minuti di recupero Beka compie un intervento prodigioso su Ferrato per evitare la beffa di un margine ancora più ampio.