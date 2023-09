Genoa Women, esordio da incubo in Coppa Italia: Ternana a valanga

Falsa partenza del Genoa Women che nel primo turno di Coppa Italia femminile perde in casa 5-0 contro la Ternana, in un match tra due squadre di Serie B. La competizione finisce subito quindi per il Grifone che adesso potrà pensare solo al campionato e dovrà sicuramente imparare dagli errori commessi contro i neroverdi che hanno dominato in lungo e in largo al Gambino di Arenzano.

Ospiti decisamente più in palla già in partenza con Pacioni che al 10' di testa sugli sviluppi di un corner per lo 0-1. Passano solo sette minuti ed è già bis con Petrara brava a spedire in rete in diagonale la seconda rete della Ternana. Il Genoa è in balia dell'avversario e al 26' crolla con Prine che fissa lo 0-3 ancora una volta di testa. Lo show rossoverde continua al 42' con Fusar Poli che azzecca la parabola giusta direttamente da calcio d'angolo con il pallone che si infila ancora una volta in rete.

La ripresa inizia con il monologo della Ternana che continua, al 49' le umbre colpiscono anche una traversa, poi al 69' arriva il pokerissimo con Labate che scarica in rete dopo l'assist di Vigliucci. Il Genoa prova a scuotersi e cerca il gol della bandiera che non arriva anche per qualche errore di troppo.