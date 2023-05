Il Genoa Women è salvo

Il Genoa Women resta in Serie B femminile. E' questo il verdetto della dolce domenica rossoblu con le ragazze di Filippini che si impongono per 4-1 sul campo del San Marino Academy, grazie al contemporaneo crollo del Tavagnacco sconfitto 5-1 dal Cesena, volano a più sei sul terzultimo posto e possono festeggiare la matematica salvezza con una giornata di anticipo rispetto alla fine del campionato

E dire che la giornata non è iniziata nei migliori dei modi per le rossoblu che vengono colpite al 12'da Barbieri. Un brutto colpo per una squadra che arriva da sette sconfitte di fila. Oggi però non può andare male, oggi bisogna vincere e al 40' Hellstrom realizza il pari facendo quasi saltare il tappo dell'ansia e della paura a tutta la squadra. La ripresa infatti è uno show della squadra di Filippini che segna due gol in sei minuti con Monetini e Bargi, su rigore, e a tre minuti dal termine firma anche il poker con Campora.

Sono i tre punti che decidono la stagione del Genoa, la prima della storia per il Grifone nella B femminile. Un'annata iniziata non benissimo e raddrizzata a gennaio con un grande mercato e il cambio in panchina. Poi la crisi nel rush finale dovuta anche a tanti infortuni e alla fine la festa di oggi, un'altalena di emozioni conclusa con la conquista dell'obiettivo stagionale fissato in estate.