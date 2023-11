Genoa-Verona 1-0: vittoria pesante per il Grifone a Marassi

Seconda vittoria di fila per il Genoa al Ferraris e altri tre punti pesantissimi nella corsa salvezza. La squadra di Gilardino batte 1-0 il Verona grazie a un gol di Dragusin nel primo tempo e vola a quota 14 punti a più sei proprio sull'Hellas attualmente terzultimo. Sarà quindi una pausa all'insegna della tranquillità per i rossoblu che proprio durante i prossimi quindici giorni sperano di recuperare tutti gli infortunati, anche oggi si sono fermati Bani ed Ekuban per problemi muscolari.

Genoa-Verona 1-0, la cronaca

Gilardino, ancora senza Retegui e Messias, lascia in panchina Malinovskyi e schiera Strootman e Frendrup vicino a Badelj, in attacco nuova occasione per Ekuban come spalla di Gudmundsson, in difesa rientra Bani dalla squalifica, a sinistra Haps vince il ballottaggio con Martin. Lo spartito della gara è chiaro fin dalle prime battute, il Grifone fa la partita, l'Hellas con cinque difensori in linea si difende per poi provare a ripartire. I primi venti minuti di gara sono soporiferi, al 20' arriva la prima conclusione del match, una "ciabattata" mancina di Ekuban che si spegne molto a lato rispetto alla porta di Montipò. Al 29' Martinez rischia di combinarla grossa sbagliando lo stop sul retropassaggio di Vasquez, per fortuna del portiere Bonazzoli interviene ma non riesce a tenere la palla in campo.

La partita proprio non riesce a decollare, nessuno si avvicina alla porta avversaria e anche tra i singoli in pochi riescono a emergere, nel Grifone note di merito per Badelj, quasi perfetto tra fase difensiva e impostazione e Bani, un baluardo che tanto è mancato a Cagliari che però è costretto ancora a fermarsi per un problema fisico alla coscia sinistra, al suo posto al 40' entra De Winter. Il Genoa si sveglia a pochi minuti dal duplice fischio, prima colpisce un palo con una conclusione al volo di Ekuban a portiere battuto e poi passa in vantaggio: Haps vince un duello al limite e pesca Dragusin tutto solo in area di rigore, il difensore al volo di destro scaglia una bordata che si infila alle spalle di Montipò.

Nella ripresa parte forte il Verona che cambia subito in attacco, al posto di Bonazzoli entra Ngonge. Al 52' nuovo infortuno per i padroni di casa che perdono Ekuban per un altro infortunio muscolare, al suo posto Puscas. Proprio il centravanti al minuto 58' ha due grandi occasioni per il raddoppio: prima su imbeccata magistrale di Strootman si presenta davanti al portiere ma si fa murare, subito dopo è solo a cinque metri dalla porta ma non riesce a deviare in porta il tirocross di Haps. Passano un paio di minuti e ci prova anche Sabelli con un destro potente ma centrale che Montipò devia in angolo, proprio sul corner il portiere si sul tocco ravvicinato di un attaccante rossoblu. Al 74' altra imprecisione di Martinez che sbaglia l'uscita e regala a Terraciano un pallone che il laterale dell'Hellas scaglia sul palo.

Il Verona inizia a crederci e al 78' Martinez si riscatta volando a togliere da sotto la traversa il colpo di testa di Djuric. La spinta non è costante e così il Genoa va vicino al raddoppio con un bel sinistro dal limite di Strootman che termina la sua corsa fuori di poco.

Genoa-Verona 1-0, il tabellino

Reti: 43' Dragusin

Genoa (3-5-2): Martinez 5; Dragusin 7, Bani 6,5 (40' De Winter 6), Vasquez 6; Sabelli 6, Frendrup 6, Badelj 7,5 (86' Thorsby s.v.), Strootman 6,5 (86' Malinovskyi s.v.), Haps 6,5 (86' Matturro s.v.); Ekuban 6,5 (55' Puscas 5), Gudmundsson 5,5

Verona (3-5-2): Montipò 6,5; Magnani 6, Hien, 5,5 Amione 5,5 (70' Duda 6); Terracciano 6, Hongla 5,5, Folorunsho 5 (86' Saponara s.v.), Suslov 5 (63' Cruz 6), Doig 5 (63' Faraoni 5,5); Bonazzoli 5,5 (46' Ngonge 6), Djuric 6

Arbitro: Orsato di Schio

Note: ammoniti Hien, Vasquez, Terraciano, Faraoni, Duda