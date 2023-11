Genoa, Retegui e Messias: il rientro si allontana

La sconfitta di Cagliari è già nel cassetto per il Genoa che lavora a Pegli in vista della sfida di venerdì sera contro il Verona, altro match importante per la lotta salvezza. L'Hellas è in grande difficoltà e il Grifone ne deve approfittare per continuare la propria corsa lontano dagli ultimi tre posti. Gilardino inizia la settimana tra buone e cattive notizie sul fronte degli infortunati.

Rientro Retegui e Messias, il Genoa deve aspettare

Lo stesso tecnico subito dopo la gara in Sardegna è stato chiaro su Retegui e Messias, il loro rientro non è vicino. Entrambi salteranno il Verona per poi provare a utilizzare le due settimane di sosta per tornare in campo il 26 novembre a Frosinone. Il bomber, la cui importanza è sotto gli occhi di tutti, senza di lui il Genoa ha perso tre gare su tre in campionato, è ancora alle prese con il problema al ginocchio accusato a Udine. Il rientro con la Salernitana è stato fugace, solo un tempo, poi il dolore è tornato e lo stop continuerà, Frosinone è nel mirino, ma non ci sono certezze, forse la partita sarà giusta potrà essere quella con l'Empoli del 2 dicembre.

Stesse date per Junior Messias che in maglia Genoa si è visto pochissimo, l'ex Milan è arrivato infortunato in estate, ha avuto il tempo di scendere in campo per due spezzoni con la Roma, in cui è anche andato a segno, e l'Udinese e poi si è fermato di nuovo per un problema muscolare. Ventotto minuti in tutto, è questo il suo score con la maglia rossoblu con la speranza che quando rientrerà la sfortuna lo lascerà in pace.

Da Pegli non arrivano solo brutte notizie, in vista del Verona tornerà infatti Bani al centro della difesa. A Cagliari ha scontato la squalifica e il piccolo problema fisico che lo aveva colpito pochi giorni prima è già risolto, sarà di nuovo lui la colonna portante di una difesa che in Sardegna ha sbandato parecchio, la sua guida è fondamentale per i compagni.