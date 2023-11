Il Genoa Women non si ferma più, battuto anche il Tavagnacco

Il Genoa Women batte il Tavagnacco 2-0 e si prende il terzo successo di fila in Serie B femminile dopo quelli con Arezzo e Bologna Women. Tre vittorie, arrivate dopo i ko con Lazio e Verona, con zero gol al passivo e un gruppo che non molla mai e a sorridere adesso e anche la classifiche che vede le rossoblu quarte con 12 punti a meno sei dalla coppia di testa fornata da Ternana e Lazio.

Genoa Women-Tavagnacco 2-0, la cronaca

Sul terreno di gioco di Arenzano, è una gara dai ritmi bassi, a fare la partita sono le padrone di casa, mentre le gialloblù badano a contenere, a non concedere spazi e occasioni nitide alle avversarie, tuttavia ripartono poco e senza convinzione. Il Genoa ci prova con un tiro dalla distanza di Ferrato e due colpi di testa della centravanti Bargi che terminano lontani dallo specchio della porta difeso da Sattolo. Il Tavagnacco punge poco e fatica nella costruzione della manovra e non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Forcinella.

Serve un episodio per sbloccare la gara, il Genoa lo trova a inizio ripresa con Mele che crossa, la retroguardia friulana pasticcia e consente a Ferrato di portare in vantaggio il Genoa, primo gol in rossoblu per lei. Il Tavagnacco non reagisce, crolla psicologicamente e subisce le avanzate avversarie. In una di queste, la neo-entrata Lazzara atterra Bargi: calcio di rigore. Dal dischetto la stessa centravanti spiazza Sattolo per il raddoppio che chiuden definitivamente la partita e regala il successo alle rossoblu.

Genoa Women-Tavagnacco 2-0, il tabellino

Reti: 52’ Ferrato, al 77’ Bargi (rig.).

GENOA: Forcinella, Fernandez (37’ st Rossi), Massa (21’ st Rigaglia), Ferrato (24’ st Parodi), Giles, Campora, Bargi (36’ st Acuti), Bettalli, Tardini (36’ st Errico), Mele, Lucafo. Allenatore: Filippini.

A disposizione: Macera, Scuratti, Oliva, Parolo.

TAVAGNACCO: Sattolo, S. Novelli, Peressotti, Donda (34’ st Moroso), Maroni (41’ st Minutello), Nurzia (26’ st Lazzara), G. Novelli (34’ st Candeloro), Demaio, Magni (41’ st Gasghi), Casellato, Uzqueda. Allenatore: Campi.

A disposizione: Girardi, Lorenzini, Dieude, Desiati.

Arbitro: Cafaro (sezione Alba-Bra).