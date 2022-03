VIDEO | Genoa-Torino 1-0: impresa in dieci uomini, Portanova riapre tutto

Cuore, carattere e organizzazione. Il Genoa torna alla vittoria dopo sei mesi e riapre uno spiraglio nella corsa verso la salvezza. In dieci uomini dal 24' i ragazzi di Blessin (rosso molto dubbio a Ostigard) difendono il vantaggio di Portanova arrivato dopo appena 14 minuti grazie a uno svarione di Berisha e portano a casa tre punti d'oro concendo pochissimo al Torino. Un paio di occasioni nel primo tempo per Vojovoda e Belotti e una nella ripresa per Singo, poi un predominio sterile dal punto di vista territoriale per i ragazzi di Juric che non riescono a riagguantare il risultato e alla fine escono giustamente sconfitti. Esplode il Luigi Ferraris, i rossoblù agguantano il Venezia al terzultimo posto e si portano a tre punti dal Cagliari che oggi sarebbe salvo, in attesa delle gare del fine settimana.

Genoa-Torino 1-0, la cronaca

Partenza a razzo del Genoa anche se la prima occasione è del Torino con Izzo che di testa trova la deviazione in corner di Sirigu. Al 14' il coraggio del Grifone è premiato dallo svarione di Berisha: discesa di Frendrup e cross basso bucato dal portiere del Toro, sul secondo palo il tap-in di Portanova fa esplodere il Ferraris. Spingono i ragazzi di Blessin che al 20' ci provano anche con Destro, quattro minuti dopo però arriva un pesantissimo (e ingiusto) cartellino rosso per Ostigard. Il difensore interviene su Izzo al limite dell'area, non c'è contatto, ma Mariani estrae per la seconda volta il giallo e lascia il Genoa in dieci uomini.Il Var non può intervenire sulla seconda ammonizione, un 'bug' di sistema che andrebbe corretto. Blessin corre ai ripari togliendo Amiri per coprirsi con Bani e la gara diventa un monologo dei granata mentre i ragazzi di Blessin indossano l'elmetto e si calano in trincea resistendo fino all'intervallo. Due le grandi occasioni per il Torino: al 35' rovesciata di Belotti che diventa un assist per Vojvoda, il suo colpo di testa però scheggia la traversa; al 42' invece palla goal per Belotti che, da ottima posizione, spara alto.

Genoa-Torino 1-0, le pagelle

Nella ripresa si copre ancora Blessin che toglie Destro per inserire Hefti, il Torino riprende in mano le redini del gioco e schiaccia il Grifone nella propria metà campo, il fortino rossoblù però resiste e con la lancia in resta respinge ogni attacco, al 73' occasione per Singo che alza troppo la mira su un cross di Rodriguez, poi poco altro. Il Genoa ritrova il successo a distanza di 187 giorni e può ancora sperare.

Genoa-Torino 1-0, tabellino e voti

Reti: 14' Portanova

Genoa (4-2-3-1): Sirigu 6.5; Frendrup 6.5, Maksimovic 6, Ostigard 5, Vasquez 6.5; Sturaro 6.5, Badelj 6.5 (92' Hernani sv); Melegoni 6.5 (65' Yeboah 6), Amiri 6 (25' Bani 6.5), Portanova 7.5 (65' Galdames 6); Destro 5.5 (46' Hefti 6). All. Blessin.

Torino (3-4-2-1): Berisha 4; Izzo 5, Bremer 6, Rodriguez 6 (79' Buongiorno sv); Singo 5.5 (79' Zaza 5.5), Mandragora 6 (50' Ansaldi 5.5), Lukic 6, Vojvoda 5.5 (50' Brekalo 5); Pobega 5.5, Pjaca 5; Belotti 5. All. Juric.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Note: al 24' espulso Ostigard per somma di ammonizioni, ammoniti Bani, Pobega