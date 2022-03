Genoa: dal Milan arriva Arenz, nuovo responsabile scouting

Continua a cambiare volto lo staff dirigenziale e tecnico del Genoa dopo l'avvento di 777 Partners al vertice. La società nelle ultime ore ha ufficializzato il nuovo responsabile scouting, si tratta di Sebastian Arenz.

Nato il 22 novembre 1984, Arenz vanta cinque stagioni nell’area scouting del gruppo Red Bull, tra Salisburgo, Bragantino e Lipsia. Dopo l’esperienza nel Valencia, dalla stagione 19/20 a oggi ha fatto parte dello staff del Milan.

Queste le parole del general manager Spors: "Conosco Arenz dai tempi in Red Bull, siamo felici di averlo convinto a lasciare una realtà come il Milan per unirsi a noi".

Il primo commento di Sebastian Arenz: "Per me è una grande sfida e un piacere essere qui. Il Genoa è un club di grande tradizione. Faremo un ottimo lavoro".