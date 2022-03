VIDEO | Atalanta-Genoa 0-0: settimo pareggio consecutivo per un bel Grifone

Settimo pareggio consecutivo per mister 'ics' Blessin. Un Genoa come sempre coriaceo e ben messo in campo tiene testa all'Atalanta, concede poco e porta a casa un punto di prestigio, ma forse inutile ai fini di una classifica che rimane dranmatica. Nel primo tempo l'occasione più grossa capita a Muriel che al 37' colpisce il palo esterno, nella ripresa Pasalic al 63' si divora il gol del vantaggio, poi anche il Genoa ci prova e tra 75' e 77' ha due grosse occasioni, la prima con Destro e la seconda, enorme, con Frendrup che, a tu per tu, calcia addosso a Sportiello. Nel finale prova ad accendersi Muriel, ma Ostigard salva.

Atalanta-Genoa 0-0, la cronaca

Primo tempo con l'Atalanta a fare la partita e il Genoa, compatto, e battagliero, a concedere poco alla formazione avversaria e a provarci in contropiede. Malinovskyi ci prova un paio di volte in avvio, ma viene murato dalla difesa rossoblù, poi prova ad accendersi Muriel che al 13' calcia a lato e al 37' colpisce il palo esterno con un destro a giro che avrebbe sorpreso Sirigu. Nel finale di tempo ci provano invece Amiri su punizione (39') e poi anche Vasquez (41'), palla che nel primo caso termina di poco alta e nel secondo comodamente tra le braccia di Sportiello.

Non cambia il copione del match nella ripresa con l'Atalanta a fare la partita e il Grifone a contenere molto bene e ripartire. Occasione enorme per Pasalic che alza da due passi sull'uscita di Sirigu al 63', Pessina colpisce il secondo palo per i nerazzurri ma è in fuorigioco e i ragazzi di Blessin tra 75' e 77' hanno due grosse occasioni con Destro che calcia a lato e soprattutto Frendrup che a tu per tu con Sportiello calcia addosso al portiere. L'ultima chance capita a Muriel all'86' ma Ostigsard mura il tiro del colombiano. Altro passetto avanti, forse non basterà, ma questo Genoa piace, e aumentano i rimpianti per la scelta Shevchenko.

Atalanta-Genoa 0-0, tabellino e voti

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello 6.5; Scalvini 6 (78' Demiral sv), Palomino 6.5, Djimsiti 5.5; Zappacosta 5.5 (57' Hateboer 6), Koopmeiners 6.5, Pessina 5.5, Maehle 5.5 (46' Boga 5.5); Pasalic 5 (90' Mihaila sv); Malinovskyi 5.5 (57' Toloi 6), Muriel 6. All. Gasperini

Genoa (4-2-3-1): Sirigu 6; Maksimovic 6.5, Ostigard 7, Vasquez 6, Frendrup 6.5; Galdames 6 (87' Kallon sv), Badelj; Melegoni 6.5, Portanova 6, Amiri 6.5 (73' Hernani 6); Yeboah 5.5 (71' Destro 6). All. Blessin.

Arbitro: Abisso di Palermo

Note: ammoniti Zappacosta e Toloi.