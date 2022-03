Serie A: con indice liquidità Genoa e Samp a rischio esclusione

L'indice di liquidità agita i club di Serie A e ci sarebbero almeno tre squadre che oggi farebbero fatica a iscriversi al campionato di Serie A: Genoa, Sampdoria e Lazio. Lo scrive La Repubblica. Il tema è sul tavolo del consiglio della Federcalcio convocato per la giornata di mercoledì 16 marzo 2022.

Fino a oggi l'indice di liquidità serviva solo a limitare il mercato agli spendaccioni, se invece sarà esteso come vuole il presidente Figc Gabriele Gravina, solo chi rientrerà nelle sue maglie potrà iscriversi al campionato. A gennaio, scrive Repubblica, poteva fare mercato solo chi aveva l'indice di liquidità a 0,6: gli attivi insomma dovevano coprire almeno il 60% delle spese, e questo ha bloccato gli affari di molti club. Con gli stessi parametri, la Lazio e il Genoa, fuori per 28 e 32 milioni, e la Samp, farebbero fatica a iscriversi, ma ci sarebbero anche altri sei club a rischio.

La Lega Serie A è però compatta, nessuno dei venti club vuole una rivoluzione del genere perché andrebbe ad aggravare la situazione in cui versa il calcio italiano già fortemente impattato dalla crisi generata dal covid. Non è escluso che la Lega possa impugnare il provvedimento nel caso in cui fosse approvato.