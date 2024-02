Genoa, arriva un nuovo store

Un nuovo store per il Genoa, il Grifone accelera per aprire un altro punto vendita nel capoluogo ligure. La società ha deciso di puntare su Piazza Banchi per il terzo punto vendita dopo quelli al Porto Antico e in Via XII Ottobre. Questa volta la scelta è ricaduta sul pieno centro storico, il nuovo negozio secondo quanto riferito da Goodmorning Genova sorgerà infatti all'interno di Palazzo Serra, uno dei Palazzi dei Rolli.

Dove aprirà il nuovo negozio del Genoa

Un modo per legarsi ancora di più al cuore e all'anima della città e il progetto non è di poco conto. Tre saranno i piani occupati dai colori rossoblu ed è probabile che il sito non sia adibito solo a store, ma che in alcuni ambienti si vada oltre i fini commerciali. I tifosi avranno così un nuovo punto d'appoggio per i propri acquisti e probabilmente anche per i biglietti, in quella che domenica dopo domenica è un vera e propria corsa all'acquisto visto che il riempimento del Ferraris si assesta oltre il 98 per cento e le classifiche degli spettatori allo stadio vedono il Grifone subito dietro le big ben oltre le 30mila presenze di media, I numeri saranno rispettatati anche con l'Udinese, sono infatti già stati staccati 29mila biglietti per il match di sabato sera con i friulani.