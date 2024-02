Genoa-Udinese, quattro assenti per la sfida del Ferraris

Sfida delicata a Marassi tra due squadre che stanno vivendo momenti contrapposti. I rossoblu sono a metà classifica e a Napoli hanno mancato la vittoria per una manciata di minuti con il gol dei padroni di casa arrivato nel finale a pareggiare quello di Frendrup a inizio ripresa.

Il Grifone sta bene e lotta ad armi pari con tutte, in più per il match con i friulani potrà contare sul fattore Ferraris dove è passata l'Atalanta due turni fa dopo un lunghissimo periodo senza ko. Meno brillanti i friulani che dopo il colpaccio contro la Juventus hanno pareggiato a Cagliari, ennesimo stop dell'ultimo periodo, la classifica continua a fare paura con il terzultimo posto lontano solo tre lunghezze.

Genoa-Udinese, le ultime notizie su infortuni e squalificati

Le due squadre si presenteranno senza squalificati ma con il pericolo giallo che incombe per ben sette giocatori, sono infatti diffidati Vasquez, Sabelli e Retegui da una parte e Perez, Walace, Succes e Thauvin dall'altra. Nel Grifone una sola assenza sicura, Gilardino ha perso fino a fine stagione Matturro che ha subito l'operazione alle ginocchia e sta iniziando il lento recupero.

Molti più problemi ha invece Cioffi che dovrà rinunciare a Deulofeu, alle prese con l'infortunio al ginocchio che rischia di mettere fine alla sua carriera, al centro difensivo Bjiol, out per la frattura da stress al piede sinistro e a Ebosse anche lui fuori per un lungo periodo a causa della rottura del crociato. La buona notizia per i bianconeri è il recupero di Pereyra, quasi sicuramente a disposizione dopo aver saltato l'ultimo turno, molto più difficile vedere tra i convocati Kamara.