Genoa-Udinese, probabili formazioni: i dubbi di Gilardino e Cioffi

Sabato alle 20,45 si riaccendono le luci di Marassi per Genoa-Udinese. Il Grifone, reduce dal pari di Napoli, affronta i friulani in piena lotta per la salvezza e reduci da tre risultati utili consecutivi. Gilardino alla vigilia ha alzato la tensione: "Stanno rialzando la testa" ha detto il tecnico rossoblu, anche se va detto che i bianconeri in campionato hanno vinto solo tre gare, peggio ha fatto solo la Salernitana.

Non sarà ovviamente un avversario facile per il Genoa che però avrà ancora una volta un Marassi quasi pieno per incamerare altri punti e restare al centro della classifica.

Genoa-Udinese: le scelte di Gilardino

Il Grifone dovrebbe presentarsi con gli stessi undici che hanno sfiorato il colpaccio al Maradona. Difesa confermata quindi con De Winter e Vasquez ai lati di Bani, ballottaggio a centrocampo tra Messias e Malinovskyi, con il brasiliano in vantaggio e l'ucraino da utilizzare come jolly a gara in corsa. Non corre rischi invece Frendrup, che sembra aver ormai scavalcato Strootman nelle gerarchie. Non si discute nemmeno la coppia d'attacco con Retegui completamente recuperato e Gudmundsson al suo fianco, l'islandese deve ritrovare i guizzi perduti e Gilardino ha fiducia che presto ci riuscirà.

Genoa-Udinese, le scelte di Cioffi

Buone notizie per Cioffi, Pereyra è ormai pronto a rientrare anche se sembra difficile che possa essere titolare. Così in attacco Thauvin sarà il compagno di Lucca, già in gol all'andata. In difesa senza Bjiol spazio al giustiziere della Juve, Giannetti. L'uomo da tenere d'occhio sarà ovviamente Samardzic in mezzo al campo, il giovane talento è rimasto e ha assicurato che darà tutto prima di partire in estate. E' lui il giocatore più pericoloso della squadra friulana.

Genoa-Udinese, le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui.

Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca.

Dove vedere Genoa-Udinese in diretta tv e streaming

La sfida tra Genoa e Udinese di sabato alle 20,45 sarà trasmesso sia su Dazn, sul sito ufficiale e sulla App, sia su Sky ai canali Sport Calcio e 251. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Santi e Manuel Pasqual su DAZN e a Dario Massara e Lorenzo Minotti su Sky.