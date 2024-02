Genoa, Vasquez firma: adesso altri due rinnovi

La missione rinnovi in casa Genoa entra sempre più nel vivo. I rumors degli ultimi giorni sono diventati ufficialità questa mattina quando Joahn Vasquez ha rinnovato l'intesa con il Grifone fino al 2027. Una firma annunciata così dalla società rossoblu attraverso i propri canali ufficiali: "Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Johan Vasquez fino al 2027. Il calciatore messicano prosegue la sua avventura in maglia rossoblù, con cui fino ad oggi ha collezionato 56 presenze e realizzato 2 gol".

L'anno in prestito alla Cremonese lo ha aiutato a crescere e in estate Gilardino gli ha dato fiducia fino a promuoverlo titolare nella sua difesa a tre. Il messicano ormai non è nemmeno più una rivelazione, è un vero e proprio pilastro e il rinnovo è di sicuro un'ottima mossa.

Genoa, altri due rinnovi dopo Vasquez

Il centrale di difesa è stato il primo a firmare il rinnovo, ma la società sta lavorando su altri due fronti e sembra aver quasi raggiunto gli obiettivi. Il prossimo a legarsi al Genoa sarà il centrocampista Morten Frendrup, altro titolare e jolly di Gilardino. Il danese rinnoverà anche per cercare di tenere alla larga le tante pretendenti che domenica dopo domenica lo visionano da vicino. La Premier League sembra essersi innamorata del tuttofare rossoblu, ma anche grazie alla nuova intesa è possibile che in estate resti a Genova.

L'ultima trattativa calda è quella per la permanenza di Badelj, capitano e sempre più cuore rossoblu. Il centrocampista va in scadenza a fine stagione, la sua età non sembra essere un problema visto che in questo campionato è stato tra i più presenti, e sempre con ottime prestazioni. Le parti sono al lavoro e sembra che tutti vogliano arrivare alla firma, non c'è però nessuna fretta, anche lo scorso anno il croato firmò a stagione conclusa.