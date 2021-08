Genoa-Napoli, le probabili formazioni: Ekuban, Pandev e Kallon si giocano due maglie

Tra voci di cessione e calciomercato il Grifone si prepara alla seconda giornata di Serie A. Genoa-Napoli si gioca domenica 29 agosto 2021 allo stadio Luigi Ferraris con i ragazzi di Ballardini che cercano riscatto dopo la brutta sconfitta 4-0 all'esordio contro l'Inter.

QUI GENOA. Torna disponibile Behrami dopo la squalifica, ancora out invece Bani che sta smaltendo un infortunio al polpaccio. In difesa salgono le quotazioni del nuovo acquisto Vazquez, ma Ballardini potrebbe ancora confermare la linea formata da Criscito, Biraschi e Vanheusden. In attacco sgomitano Kallon ed Ekuban per affiancare Pandev dal primo minuto. Più remota, ma non impossibile, la possibilità che giochino insieme con il macedone in panchina e pronto a subentrare a gara in corso.

QUI NAPOLI. Tegola Osimhen per Spalletti che, dopo il rosso contro il Venezia, deve fare a meno dell'attaccante nigeriano per due giornate. Possibile l'impiego di Lozano come "falso nueve", l'alternativa di ruolo sarebbe Petagna che parte però indietro nelle gerarchie dei partenopei. Con il messicano a guidare l'attacco ci sarebbero Elmas, Politano e Insigne nel 4-2-3-1 del tecnico toscano, in difesa ballottaggio Manolas-Rrahmani. In dubio, infine, Zielinski per un problema muscolare.

Probabili formazioni Genoa-Napoli

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sturaro, Rovella, Badelj, Hernani, Cambiaso; Kallon, Pandev. All. Ballardini.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Lozano. All. Spalletti,

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Calcio d'inizio: domenica 29 agosto, ore 18:30

Dove vederla: Dazn