Inter-Genoa 4-0, le pagelle: salvate il soldato Sirigu, bocciati Hernani e Biraschi

Esordio amarissimo per il Genoa di Ballardini che crolla sotto i colpi dell'Inter campione d'Italia. Il match non era ovviamente semplice, ma l'atteggiamento non è sicuramente stato dei migliori, complici anche i due goal presi a freddo con i nerazzurri avanti 2-0 dopo 11 minuti grazie ai goal di Skriniar e Calhanoglu. Scarsa reazione del Grifone sia nel primo tempo che nella ripresa, l'Inter si vede anche annullare due goal (Perisic e ancora Calhanoglu) prima del tris di Vidal e del poker di Dzeko.

VIDEO | Inter-Genoa 4-0: goal e highlights

Migliore in campo Sirigu che ha limitato il passivo pur subendo quattro goal, si salvano anche Bianchi e Sabelli entrati nel secondo tempo con un buon piglio. Male Biraschi nella prima frazione di gioco prima della sostituzione, bocciati anche Vanheusden, Sturaro ed Hernani in un Genoa comunque ricco di insufficienze.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.