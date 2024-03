Genoa-Monza, arbitra Feliciani: precedenti amari per i rossoblu

Dopo la direzione di gara per niente positiva di Ayroldi nella sfida con l'Inter, il prossimo arbitro del Genoa sarà Feliciani di Teramo. Il Grifone, al Ferraris, sfiderà sabato alle 20,45 il Monza di Palladino, altra ottima realtà della nostra Serie A in un match importante per valutare il processo di crescita della squadra di Gilardino uscita a testa altissima da San Siro.

Genoa-Monza, arbitra Feliciani

Il fischietto di Teramo sarà coadiuvarlo dagli assistenti Edoardo Raspollini di Livorno e Marco D'Ascanio di Ancona, il quarto ufficiale sarà Michael Fabbri di Ravenna, mentre davanti al monitor del VAR ci saranno Valerio Marini di Roma 1 e Paolo Valeri di Roma 2.

I precedenti dei rossoblu con Feliciani non sono per niente positivi. Per due volte il Grifone è stato arbitrato dalla giacchetta nera di Teramo e non ha mai vinto, nel 2023 arrivò la sconfitta in Coppa Italia con la Roma, con i rossoblu che non riuscirono nel colpaccio e uscirono dalla competizione. In questo campionato invece è arrivato il pareggio esterno con l'Empoli di circa un mese fa con i rossoblu che non riuscirono a passare al Castellani di una squadra che già era stata trasformata, positivamente, da Davide Nicola.