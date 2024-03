Genoa-Monza, probabili formazioni: due cambi per Gilardino

Il Genoa prova l'assalto al Monza nei novanta minuti del Ferraris e anche in classifica. Il Grifone di Albero Gilardino riceve sabato alle 20,45 la squadra di Raffaele Palladino, ex rossoblu che alla vigilia si è detto ancora molto legato alla piazza che lo ha visto protagonista in campo nell'era Gasperini. Con tre punti i padroni di casa aggancerebbero all'undicesimo posto in classifica proprio i brianzoli che vogliono punti per provare a strizzare l'occhio all'Europa.

Genoa-Monza, le scelte di Gilardino

Pochi cambi, e tutti obbligati, nella formazione di partenza del Genoa. Gilardino ovviamente non cambierà l'impostazione tattica affidandosi ancora al 3-5-2 ma rispetto alle ultime uscite dovrà cambiare sulla corsia di sinistra. In difesa Vasquez è squalificato, al suo posto Vogliacco, mentre a centrocampo Martin non è al meglio così come Haps, entrambi potrebbero non farcela. Sulla fascia mancina giocherà quindi Messias e così si aprirà un ballottaggio nel cuore del campo dove Strootman sembra in vantaggio su Malinovskyi. Confermata la coppia offensiva con Retegui e Gudmundsson, ancora in panchina Vitinha e Ekuban.

Genoa-Monza, le scelte di Palladino

Pochi dubbi anche per Palladino che oggi ha annunciato che Gomez starà ancora fuori visto che il ricorso per la squalifica di due anni per doping è stato respinto. Il Monza sceglierà ancora il 4-2-3-1 con Marì e Carboni centrali, non dovrebbe recuperare D'Ambrosio. In mediana il solito duo Pessina-Gagliardini, in attacco già decisi tre posti su quattro con Djuric più di Colombo centravanti, Mota a sinistra, Colpani trequartista e a sinistra l'unico vero dubbio della viglia con Maldini, Kyriakopolous e Carboni a giocarsi un solo posto.

Genoa-Monza, le probabili formazioni

Genoa (3-5-2) Martinez, De Winter, Bani, Vogliacco; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Messias; Gudmundsson, Retegui

Monza (4-2-3-1) Di Gregorio, Izzo, Marì, Carboni, Birindelli; Pessina, Galiardini; Kyriakopoulos, Colpani, Mota; Djuric

Genoa-Monza in diretta tv e streaming

La sfida tra Genoa e Monza di sabato alle 20,45 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN attraverso la App e il sito ufficiale della piattaforma. Il match sarà anche su Sky che dedicherà alla partita i canali Sport Uno, e 251 oltre che quello in 4K. Per lo streaming attiva la App Sky Go e Now TV. La telecronaca su DAZN sarà di Gabriele Giustiniani con il commento tecnico di Stefan Schwoch.